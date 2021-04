Mise en Vente immobilière Optimisée d'appartement dans le 66

Optimisation de votre bien et Conseils de vente appartement 4 pièces Pyrénées Orientales

Élaboration des dossiers de vente d'appartement

Visite de votre logement et Préparation à la vente.Votre coach immobilier visite votre bien et prépare avec vous sa mise en vente. Vérification des surfaces principales, mesures, analyse technique de base.Réalisation de votre reportage photo, étude de biens similaires sur le même secteur, conseils et validation de votre prix de vente, élaboration de la fiche descriptive détaillée de votre maison ou appartement.Création de votre annonce immobilière et diffusion sur les meilleurs site d’annonces immobilière de particulier à particulier, conseils de home staging (mise en valeur de propriété en français) avec un seul objectif >>> plaire au plus grand nombre.Votre coach vous délivre les conseils des professionnels de l’immobilier pour bien vendre votre bien immobilier. Technique de réception des appels avec élaboration du discours d’accueil. Mise en place des « pré-requis » des demandes de visite, en effet avant de convenir d’un rendez vous de visite, il est indispensable de faire » la découverte » de vos acheteurs, pour ne pas perdre de temps.Enfin, comment bien faire visiter votre maison ou votre appartement ? par où commencer la visite ? ce qu’il est indispensable de montrer et ce qu’il est inutile de faire visiter (sauf sur demande).Votre coach vous remettra à cette occasion, votre road book de la bonne visite !Vos futurs acquéreurs doivent quitter votre logement avec toutes les informations nécessaires à leurs réflexions. Votre coach immobilier vous délivre un dossier professionnel complet qui contient toutes les informations sur votre appartement ou votre maison.La fiche descriptive détaillée, la situation de votre bien dans la commune par rapport aux commerces et services de proximités, les photos du reportage, les éléments urbanistiques et administratifs. Pour les lots en copropriétés, l’ensemble des documents administratifs de la copropriété.