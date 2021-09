Coiffure de mariée : quelle coiffure pour quel visage ?

Vous avez les cheveux courts

Vous avez les cheveux longs

Coiffure de mariée et visage rond

Toutes les coiffures de mariage ne vont pas à tout le monde, et il vous suffira de quelques essais coiffures pour vous en apercevoir. Pour choisir votre coiffure de mariage, même si vous avez toujours rêvé d'un chignon ou au contraire de vous marier les cheveux longs et lâchés, vous devrez prendre en compte la nature de vos cheveux et la forme de votre visage.Voici les conseils coiffure de mariée de CREALINE wedding planner à Montpellier en Occitanie :Exit le chignon, bien entendu! Une petite touche de beauté à votre coiffure habituelle, l'accent mis sur le maquillage... et le tour sera joué! Vous pourrez passer chez le coiffeur le matin du mariage, ou quelques jours avant, pour parfaire votre coupe courte, éventuellement faire quelques mèches (évitez quand même de tester pour la première fois des mèches ou des couleurs!) ou un soin mettant en valeur vos cheveux.Bien entendu, un choix plus large de coiffure de mariée s'offre à vous. Vous pouvez consulter notre galerie de photos, ou demander à votre coiffeur son catalogue de photos de coiffures de mariées, pour sélectionner les coiffures qui vous vont le mieux.Si vous cherchez des photos à montrer à votre coiffeur, une autre petite astuce est de consulter les catalogues de robes de mariées, où vous verrez des coiffures... en situation!La plupart des coiffeurs proposent des formules avec des essais compris dans le prix, profitez-en pour tester, il n'y a pas meilleur avis que celui que vous offrira le miroir! Cependant, n'hésitez pas à vous mettre devant une glace et à observer la forme de votre visage et la nature de vos cheveux.N'hésitez pas à vous mettre devant une glace et à observer la forme de votre visage et la nature de vos cheveux."Si vous avez un visage rond, les cheveux lâchés peuvent affiner votre visage. Un brushing ondulé ou de belles anglaises pourront mettre votre visage en valeur. Associée à un maquillage discret, ce type de coiffure pourra être parfait pour votre mariage. Libre à vous d'ajouter également quelques fleurs ou perles dans vos cheveux.Nous conseillons plutôt les cheveux ondulés, qui viennent ajouter de la douceur au visage, tout en modulant la rondeur et en évitant le visage trop "poupon". L'idéal, pour ce type de visage, est de porter les cheveux mi-longs ou longs, au-moins au niveau des épaules.