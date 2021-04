Astrologie Chinoise : Une combinaison essentielle

Chance et prospérité pour tous

Loin de la simplification folklorique sous laquelle nous la connaissons trop souvent,est une science millénaire et complexe d'observation des astres. Petit aperçu d'un domaine peu connu du lecteur occidental habitué aux livres d'astrologie occidentale assez différentsElle raconte que le grand sage, voulant mettre de l'ordre dans son royaume, convoqua tous les animaux de la création à sa cour. Seuls douze d'entre eux se présentèrent, avec le Rat en tête de file. Puis vinrent le B?uf, le Tigre, le Lièvre (ou Chat), le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. Pour les remercier de leur présence, Bouddha leur accorda un règne d'un an, tous les douze ans, afin que le monde bénéficie de leurs influences astrales. A ce Zodiaque succinctement formé, s'ajoutèrent cinq éléments (l'Eau, le Bois, la Terre, le Feu et le Métal) qui opèrent par cycles de deux ans tous les dix ans.L'un et l'autre vous en disent long sur votre personnalité ! Votre signe astral, pour commencer, en trace les grandes lignes. Il vous donne nombre d'indications extrêmement précieuses sur votre potentiel, qu'il soit professionnel, financier, social ou amoureux. Votre élément, quant à lui, est systématiquement oublié des horoscopes grand public. Il est pourtant d'une importance capitale puisqu'il exacerbe vos qualités et atténue vos petits défauts. C'est grâce à lui que votre aura se révèle, faisant de vous un individu unique !Outre ces deux principes de base, l'astrologie chinoise se base également sur le calendrier lunaire, anciennement appelé calendrier agricole. Elle complète ainsi à merveille l'astrologie occidentale traditionnelle.Evoquant également le Yin et le Yang et faisant appel au traditionnel bon sens chinois, les prévisions qu'elle projette sont à la fois novatrices et sages ! C'est donc sous un angle inédit qu'elle vous propose d'entamer votre voyage intérieur !Osez donc sortir des sentiers battus ! Laissez-vous guider par cette technique ancestrale et embarquez-vous pour un voyage astrologique aux couleurs des arts et traditions chinois ! De l'astre Quan Phu qui influence votre chance en affaires à l'astre Benh qui viendra pimenter vos relations amoureuses, tout est possible en cette nouvelle année !L'année du rat : propice aux naissances Vous envisagez d'agrandir votre famille ? C'est le moment de vous lancer puisque les bébés nés sous le signe du Rat - surtout les bébés d'été - seront placés sous d'excellents auspices tout au long de leur existence. Jamais un souci d'argent ne viendra ternir leur quotidien. De plus, leur talent, tout comme leur charme, seront admis de tous. L'élément Terre leur apportera de la prospérité dans leur accomplissement personnel. Ils feront de bons chefs de famille : économes, prévoyants et doués en affaires. Les petits Rats ne connaîtront jamais la déconfiture ou la misère ! Mais ne vous inquiétez pas ! Les bienfaits du Rat ne se limitent pas qu'aux enfants à naître, tout le monde aura sa chance cette année, tous secteurs confondus.est réputée pour apporter chance et prospérité. Côté finances, les bénéfices s'avèreront juteux et les investissements fructueux. C'est le moment d'entreprendre de nouveaux projets ou de reprendre ceux mis de côté. Le Rat veille, il est temps de se lancer... Si une âme d'artiste sommeille en vous, il est temps de vous réveiller. Le Rat va booster votre créativité et vous traverserez des périodes riches en effervescence. Et puisqu'il est question de se divertir et de s'amuser, gardez en mémoire qu'il serait bien maladroit de refuser la distraction et le confort que le Rat a à vous offrir cette année : ses bienfaits sont si grands que les années qui suivront vous paraîtront bien ternes, voire laborieuses en comparaison.